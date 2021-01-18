Российский оппозиционер поставил Кремлю шах, но до мата еще очень далеко.

После убийства Бориса Немцова многие российские журналисты, аналитики и деятели демократического движения говорили об отсутствии лидера такого же уровня. Вред от этого убийства казался настолько большим, что его невозможно устранить.

Тяжело было найти на российской политической сцене человека, который так мощно заряжал толпу, который бы лез на фонарь во время задержания, но продолжал говорить с людьми, - пишет Rzeczpospolita. Трудно было найти в России человека, который бы решился вступать в дебаты с Немцовым. Поэтому чтобы закрыть ему рот, убийца должен был выстрелить в него 6 раз.

Читайте такжеВ Евросоюзе, ООН и НАТО призвали Россию немедленно освободить НавальногоА тогда внимание российских СМИ привлек молодой блогер. Алексей Навальный публиковал все более популярные фильмы, которые разоблачают коррумпированных политиков и чиновников. Его фонд борьбы с коррупцией тоже разросся. Навальный получил известность, но преимущественно в интернете, независимых СМИ и среди молодежи. Правительственные СМИ его игнорировали, представители власти избегали его имени. И это сработало. "Левада-Центр" провел в 2017 году опрос, который показал, что 53% россиян вообще не слышали такой фамилии.

Общенациональную узнаваемость Навальный получил в апреле прошлого года, когда его отравили. В конце декабря опрос "Левада-центра" уже показал, что о покушении на него знают 78% россиян. Ему едва удалось выжить. Навального спасли врачи одной из лучших клиник в Германии.

Но несмотря на покушение, он вернулся в Россию. А такое часто происходит в новейшей истории страны. Гарри Каспаров не вернулся, так же как и Михаил Ходорковский. Их не травили "новичком". Но они хорошо понимали, что может их постигнуть в России Владимира Путина. Навальный решил рискнуть жизнью и автоматически стал лидером демократической российской оппозиции.

Читайте также"Сомнений не было": российский оппозиционер раскрыл причину возвращения Навального на семьюЕго схватили в стиле КГБ: самолет отправили в другой аэропорт и там после прохождения контроля он без каких-либо объяснений попал в руки полиции. В последние дни звучали сравнения его с Владимиром Лениным, который на бронепоезде возвращался из Швейцарии через Германию в Петроград. Позже возглавил большевиков России. Но проблема заключается в том, что Ленин возвращался в родную страну в апреле 1917 года, то есть уже после свержения царя. Николай II отрекся от власти в марте. В стране продолжались массовые протесты и забастовки.

Путин отрекаться от власти не собирается. Напротив, он планирует править по меньшей мере до 2024 года. Нет также многотысячных протестов под стенами Кремля, которые бы пытались защитить задержанного лидера оппозиции. Рабочие не бастуют, нефть и газ спокойно текут на Запад. Изменится ли ситуация, если Навального отправят на несколько лет в колонию?

Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань