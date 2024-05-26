Издание отмечает, что Белоусову вряд ли удастся избавить российскую армию от коррупции, к тому же его таланты экономиста крайне сомнительны.

Недавние перестановки в правительстве Владимира Путина вызвали шквал противоречивых оценок, но все сходятся во мнении, что назначение Андрея Белоусова министром обороны - это плюс для режима.

Как пишет The Hill, Белоусова считают якобы настоящим профессионалом - именно тем человеком, который подходит для работы по искоренению повальной коррупции в вооруженных силах и интеграции военной экономики в гражданскую.

"На самом деле Белоусов почти наверняка потерпит неудачу. Таким образом, его назначение - это не столько гениальный ход самоизбранного президента России, сколько очередное свидетельство некомпетентности великого лидера", - говорится в статье.

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Так, отмечает издание, Белоусов привержен дирижистской модели экономического развития, при которой государство, а не свободный рынок, играет главенствующую роль в принятии решений относительно инвестиций, производства и потребления.

"Этот подход соответствует предпочтениям Путина и может помочь милитаризировать российскую экономику - но высокой ценой для рядовых россиян", - отмечает The Hill.

Еще хуже для репутации Белоусова, пишет The Hill, тот факт, что он был частью глубоко коррумпированногопутинского режима на протяжении почти двух десятилетий.

"В любом случае Белоусову не удастся избавить вооруженные силы от коррупции. Если он чист, все его возненавидят и откажутся сотрудничать с ним, особенно если он 20 лет смотрел на это сквозь пальцы. Если он грязный, то не сможет сделать ничего, кроме притворства", - отмечает издание.

Также Белоусову, придется коммуницировать с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым. И скорее всего, они не найдут общего языка и установят прохладные отношения, тем более если Белоусов решит, что ему нужно доказать свою значимость, вмешиваясь в военные дела, считает The Hill.

Таким образом, подчеркивает издание, решение Путина продвинуть Белоусова - это еще одна из его многочисленных стратегических ошибок, ведь хаос в органах, принимающих решения и отвечающих за ведение войны – это последнее, что нужно России, и сыграет в пользу Украины.

Как заявляет эксперт The Hill, причина такого назначения в том, что Путин, как и Белоусов, "не отличается новаторским мышлением и умением решать проблемы". Российский правитель, занимающий свой пост уже четверть века, "особенно склонен к посредственности и насилию, которое, как он надеется, компенсирует его вопиющую некомпетентность".

Назначение нового министра обороны в России

12 мая Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

Аналитики ISW отметили в отчете, что Путин меняет кадры в Минобороны РФ, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.

А в Financial Times указали, что назначение Белоусова на должность министра обороны указывает на то, что Путин хочет серьезных изменений в подходах к своему двухлетнему вторжению в Украину.

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