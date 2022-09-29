Премьер-министр Албании Эди Рама пригласил россиян, уклоняющихся от мобилизации, в свою страну.
Цитирует Раму Euractiv.
"В Албании им рады", - заявил чиновник.Видео дня
Албания во время заседания Совета Безопасности ООН 27 сентября имела перепалку с Россией, когда постпред РФ Василий Небензя сравнил вторжение в Украину с косовско-сербской войной, обвинив Запад в двойных стандартах.
Посол Албании Ферит Ходжа исправил Небензю, заметив, что Косово - "независимая страна, которую признала половина ООН". Ходжа указал на то, что фейковые российские референдумы не имеют ничего общего с сербско-косовской войной.
Россияне бегут от мобилизации: что известно
- США будут рассматривать заявки россиян, которые бегут из страны из-за мобилизации, в индивидуальном порядке.
- Глава МВД Казахстана отметил, что со дня объявления частичной мобилизации в Российской Федерации в страну въехали 98 тысяч россиян.
- Финские власти хотят закрыть госграницу для россиян. Ограничения для туристов из России вступят в силу с 29 на 30 сентября.
- Россиянам также начали массово отказывать во въезде на территорию Грузии.