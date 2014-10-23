Илларионов: Путин поставил задачу свергнуть Порошенко до конца 2015 года

Об этом заявил экс-советник Путина Андрей Илларионов, передает "Голос Америки".

По его словам, среди кандидатов в Верховную Раду есть немало прокремлевских тушек, в частности, в составе демократических сил.

Илларионов говорит, что Путин поставил задачу создать максимально большую группу депутатов, которая бы смогла блокировать работу Рады. Более того, он точно называет сроки, который дал Путин для своих подданных на то, чтобы они сбросили Петра Порошенко с президентского кресла - до конца следующего года.

"Кремль сейчас действует хитрее, более творчески и, конечно, использует значительно большие резервы ресурсов. Вместо зеленых человечков пришли другие зеленые аргументы. И очевидно не в меньшем, а в гораздо большем количестве", - заявил Илларионов.

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По его словам, при любом развитии событий Кремль не оставит попыток дестабилизировать Украину. Он считает, что восемь месяцев путинской агрессии продемонстрировали, что ЕС и США не способны дать отпор амбициям Кремля.

"Следующие два года, а особенно зима и к концу следующего года, как мне кажется, будут наиболее опасными. Потому что в это время будут мобилизованы все возможные и невозможные ресурсы для того, чтобы закончить эту программу - программу развала независимой суверенной Украины", - прогнозирует Илларионов.

Бывший советник Путина уверен, что наиболее благоприятным периодом для воплощения своих планов Владимир Путин считает следующие два года - пока в январе 2017 года Соединенные Штаты не будут иметь нового президента. Путин искренне верит, что Барак Обама не сможет помешать захватническим амбициям Москвы.