Меркель говорила об Украине в речи ко Дню немецкого единства

17:50, 03 октября 2014
Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель в речи на торжествах в День немецкого единства предостерегла Россию от попыток отобрать у Украины право на самостоятельное развитие.

Меркель згадала Україну в промові з нагоди Дня возз'єднання Німеччини / фото УНИАН

Она подчеркнула, что особенно необходима поддержка соседних с Евросоюзом стран, которые разделяют западные ценности и хотят идти своим собственным путем, передает DW.DE. Примерами таких стран Ангела Меркель назвала Украину, Молдову и Грузию.

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Когда нарушаются такие принципы, как свобода и самоопределение, на это необходимо давать четкий общий ответ, заявила канцлер, добавив, что по ее мнению, "санкции 28 стран-членов Евросоюза против России является таким четким ответом".

Между тем, она подчеркнула, что нужно "держать открытыми все каналы переговоров", и это не будет мешать санкциям.

"Применяя политику жесткости, как и диалога, мы и сейчас имеем обязанность действовать силой права против права сильного", - подытожила канцлер. В то же время в своей речи Ангела Меркель уважительно отозвалась о вкладе России в воссоединение Германии.

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