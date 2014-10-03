Меркель говорила об Украине в речи ко Дню немецкого единства
Канцлер Германии Ангела Меркель в речи на торжествах в День немецкого единства предостерегла Россию от попыток отобрать у Украины право на самостоятельное развитие.
Она подчеркнула, что особенно необходима поддержка соседних с Евросоюзом стран, которые разделяют западные ценности и хотят идти своим собственным путем, передает DW.DE. Примерами таких стран Ангела Меркель назвала Украину, Молдову и Грузию.
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Когда нарушаются такие принципы, как свобода и самоопределение, на это необходимо давать четкий общий ответ, заявила канцлер, добавив, что по ее мнению, "санкции 28 стран-членов Евросоюза против России является таким четким ответом".
Между тем, она подчеркнула, что нужно "держать открытыми все каналы переговоров", и это не будет мешать санкциям.
"Применяя политику жесткости, как и диалога, мы и сейчас имеем обязанность действовать силой права против права сильного", - подытожила канцлер. В то же время в своей речи Ангела Меркель уважительно отозвалась о вкладе России в воссоединение Германии.