Меркель говорила об Украине в речи ко Дню немецкого единства

Она подчеркнула, что особенно необходима поддержка соседних с Евросоюзом стран, которые разделяют западные ценности и хотят идти своим собственным путем, передает DW.DE. Примерами таких стран Ангела Меркель назвала Украину, Молдову и Грузию.

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Когда нарушаются такие принципы, как свобода и самоопределение, на это необходимо давать четкий общий ответ, заявила канцлер, добавив, что по ее мнению, "санкции 28 стран-членов Евросоюза против России является таким четким ответом".

Между тем, она подчеркнула, что нужно "держать открытыми все каналы переговоров", и это не будет мешать санкциям.

"Применяя политику жесткости, как и диалога, мы и сейчас имеем обязанность действовать силой права против права сильного", - подытожила канцлер. В то же время в своей речи Ангела Меркель уважительно отозвалась о вкладе России в воссоединение Германии.