Меркель: ЕС может пересмотреть энергетическое сотрудничество с Россией

00:43, 30 сентября 2014
Политика
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Германия и Европа могут пересмотреть энергетическое сотрудничество с Россией в долгосрочной перспективе, если противостояние на Донбассе не утихнет.

REUTERS

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle

"Почти все европейские страны связаны с Россией из-за их энергоснабжения ... Для Германии эта зависимость от российского газа составляет 38 процентов, для других стран эта зависимость достигает 100 процентов", — отметила канцлер. 

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"Мы не ставим цель полностью избавиться от этой зависимости", — добавила она. 

В то же время Меркель подчеркнула, что если нарушение базовых принципов будет продолжаться, ЕС может подумать об изменениях в энергетическом сотрудничестве в средне-и долгосрочной перспективе. 

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