Меркель: ЕС может пересмотреть энергетическое сотрудничество с Россией

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

"Почти все европейские страны связаны с Россией из-за их энергоснабжения ... Для Германии эта зависимость от российского газа составляет 38 процентов, для других стран эта зависимость достигает 100 процентов", — отметила канцлер.

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"Мы не ставим цель полностью избавиться от этой зависимости", — добавила она.

В то же время Меркель подчеркнула, что если нарушение базовых принципов будет продолжаться, ЕС может подумать об изменениях в энергетическом сотрудничестве в средне-и долгосрочной перспективе.