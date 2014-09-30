Меркель: ЕС может пересмотреть энергетическое сотрудничество с Россией
00:43, 30 сентября 2014Политика
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Германия и Европа могут пересмотреть энергетическое сотрудничество с Россией в долгосрочной перспективе, если противостояние на Донбассе не утихнет.
REUTERS
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.
"Почти все европейские страны связаны с Россией из-за их энергоснабжения ... Для Германии эта зависимость от российского газа составляет 38 процентов, для других стран эта зависимость достигает 100 процентов", — отметила канцлер.
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"Мы не ставим цель полностью избавиться от этой зависимости", — добавила она.
В то же время Меркель подчеркнула, что если нарушение базовых принципов будет продолжаться, ЕС может подумать об изменениях в энергетическом сотрудничестве в средне-и долгосрочной перспективе.
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