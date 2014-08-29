В Молдове госпитализированы двое японцев с подозрением на лихорадку Эбола

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт пограничной полиции Молдовы.

Как сообщили пассажиры, они путешествуют из Японии транзитом через Стамбул. Однако ранее находились в командировке в Южной Африке.

Читайте такжеВ США прогнозируют усиление вспышки лихорадки ЭболаПо их словам, после возвращения из командировки в Японию они плохо себя чувствовали.

На данный момент больные были изолированы и доставлены в Национальный центр общественного здравоохранения для проведения соответствующих тестов, говорится в сообщении.