В Молдове госпитализированы двое японцев с подозрением на лихорадку Эбола

16:15, 29 августа 2014
Мир
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Два гражданина Японии госпитализированы в аэропорту Кишинева с подозрением на лихорадку Эбола.

REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт пограничной полиции Молдовы.

Как сообщили пассажиры, они путешествуют из Японии транзитом через Стамбул. Однако ранее находились в командировке в Южной Африке.

Читайте такжеВ США прогнозируют усиление вспышки лихорадки ЭболаПо их словам, после возвращения из командировки в Японию они плохо себя чувствовали.

На данный момент больные были изолированы и доставлены в Национальный центр общественного здравоохранения для проведения соответствующих тестов, говорится в сообщении.

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