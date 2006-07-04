Путин поставил США жесткий ультиматум

За неделю до начала саммита "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге руководство страны начало серьезную "артподготовку", детально высказавшись по ряду главных тем саммита. Выступая на форуме "Гражданская восьмерка", президент России Владимир Путин обрисовал видение иранской проблематики, а также деятельности некоммерческих организаций в России. Но самые жесткие высказывания касались вступления России в Международную торговую организацию. По сути это ультиматум США.

Путин предупредил, что РФ откажется выполнять уже принятые обязательства по ВТО, если не удастся достичь договоренности со Штатами - последней страной, не подписавшей пока протокол с РФ.

"Если нам по каким-то причинам не удастся достичь договоренности, то мы снимем с себя обязательства, которые мы не только приняли, но и, еще не вступив в организацию, уже выполняем", - заявил глава государства на встрече с представителями Международной торговой палаты.

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