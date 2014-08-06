Намерение Франции продать России “Мистрали” ставит под угрозу Черноморский регион - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель директора департамента политики и коммуникации Министерства иностранных дел Украины Василий Зварич.

Читайте такжеЯпония увидела угрозу собственной безопасности в продаже "Мистралей" России

“Мы настоятельно обращаемся к Франции с призывом остановить реализацию контракта... Мы призываем наших союзников, в том числе страны ЕС и НАТО, занять принципиальную позицию в этом вопросе, что станет общим шагом в укреплении международного мира и безопасности», - отметил Зварич.

По его словам, для прекращения поставки Францией России вертолетоносцев существуют все юридически-правовые основания, в том числе определенные Евросоюзом в отношении экспорта вооружений. В МИД отметили, что поставка России кораблей этого класса является сигналом для безнаказанности России из-за нарушения ею международного права и агрессии, которую она совершает по отношению к Украине. “Если за все это Россия получит еще и “Мистраль”, то ответ на вопрос, кто следующий? Имеется в виду, какая страна станет очередным объектом агрессии со стороны России”, - отметил Зварич.

Как сообщал УНИАН, контракт стоимостью 1,2 млрд евро на сооружение двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Ожидается, что первый корабль "Владивосток" поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй - "Севастополь" - в 2015 году.

Французские власти неоднократно заявляли, что намерены выполнять контракты с РФ по «Мистралям».