Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции после обработки 98% бюллетеней



Официально победитель будет объявлен после рассмотрения всех возможных апелляций, передает РИА «Новости».

После подсчета 98% бюллетеней Эрдоган набирает 19,8 миллионов голосов (52,2%). За Экмеледдина Ихсаноглу проголосовали 14,7 миллиона избирателей (38,7%). Селяхаттин Демирташ набрал 3,5 миллионов голосов (9,1%).

Читайте такжеВ Турции завершилось голосование на первых прямых президентских выборах

Эрдоган набрал более 50% голосов избирателей в 51 провинции. Ихсаноглу и Демирташ добились такого результата в 11 и 9 провинциях, соответственно.

В Турции закончились первые в истории прямые выборы президента. С 1923 года и до настоящего времени главу Турецкой республики избирал парламент. Явка составила 69%. Всего проголосовали 38,7 миллиона человек из 52,9 миллиона избирателей на 165 тысяч участках.

Для победы один из кандидатов должен набрать абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос). В противном случае 24 августа будет проведен второй тур.