США нанесли новые авиаудары по экстремистам в Ираке

Согласно информации агентства, в ходе спецоперации были задействованы как пилотируемые самолеты ВВС США, так и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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В общей сложности было совершено четыре авиаудара: три из них были нанесены незадолго до полудня по североамериканскому восточному времени (вечер мск) и еще один – примерно в 15.00, сообщает РИА Новости.

В результате предпринятой акции военным удалось уничтожить несколько бронетранспортеров и один грузовик. Эту технику, как утверждается, боевики использовали для нападения на мирных жителей. По оценкам ВС США, операция была проведена успешно. О возможных жертвах или пострадавших среди боевиков не сообщается.