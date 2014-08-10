От банкротства турфирм в этом сезоне пострадали 65 тысяч россиян

В результате банкротства ряда туроператоров в нынешнем сезоне пострадали в общей сложности около 65 тысяч человек.

Об этом в эфире «России 1» сообщил исполняющий обязанности главы Ростуризма Олег Сафонов, пишет Лента.ру.

С середины июля туристический рынок покинули шесть компаний, не сумевших выполнить свои обязательства перед клиентами. В частности, руководство фирмы «Нева» объявило о приостановке деятельности из-за финансовых проблем. Затем, в связи с невозможностью выполнения обязательств перед туристами, приостановила деятельность компания «Роза ветров Мир», а в конце месяца — петербургский туроператор «Экспо-тур». 2 августа объявил о приостановке своей деятельности туроператор «Лабиринт», 5 августа — группа компаний «ИнтАэр», 6 августа — туроператор «Нордик Стар».

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