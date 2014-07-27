Вице-премьер Великобритании поддержал идею забрать у России чемпионат мира по футболу

Как сообщает РИА Новости, в интервью газете Sunday Times в воскресенье он высказал мнение, что запрет на принятие спортивных мероприятий должен быть частью пакета санкций ЕС против Москвы.

По его словам, власти РФ не могут "все время, знаете, двигать терпение международного сообщества на точку перелома", и при этом "все еще иметь привилегию и честь получать похвалу в 2018 году за то, что они принимают чемпионат мира».

Россия получила право провести ЧМ по футболу-2018 в декабре 2010 года.

Ранее с призывом бойкотировать турнир выступил бывший тренер сборной Нидерландов Джон ван'т Схип.

Представитель блока консерваторов в бундестаге Михаэль Фукс также заявил, что Россию следует лишить турнира.

Еще в начале марта американские сенаторы Марк Кирк и Дэн Коатс обратились к ФИФА с просьбой приостановить членство России в организации и лишить права проведения чемпионата мира-2018, а также не пускать еекоманду на ближайший чемпионат мира, который должен был пройти в 2014 году в Бразилии.

В расширенный санкционный список ЕС, опубликованный в официальном журнале Евросоюза в ночь на субботу, вошли 15 человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.