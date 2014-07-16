Канцлер Германии Меркель: сегодня мы будем говорить о новых санкциях для России
19:13, 16 июля 2014Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель подтверждает намерение ЕС ввести новые санкции по отношению к России из-за ситуации в Украине.
REUTERS
Об этом она заявила журналистам в среду в Брюсселе накануне заседания Европейского Совета, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
„Сегодня мы будем говорить о ситуации в Украине. К сожалению, со времени посещения президентом Украины Порошенко Совета ЕС не так много изменилось - не были освобождены заложники, не была улучшена безопасность границы, а контактная группа не работает. Сегодня мы будем говорить о новых санкциях потому, что мы верим, что российский вклад в мир в Украине является недостаточным”, - сказала Меркель.
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