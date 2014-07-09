В Минске открывается международная выставка вооружений MILEX-2014

Выставка продлится до 12 июля. Экспозиция займет около 5 тыс. кв.м на закрытой и 8 тыс. кв.м на открытой площадках. Ожидается 140 участников, свои возможности в Минске продемонстрируют производители из Италии, Китая, России и других стран, сообщает tut.by.

На экспозиции будут представлены бронетанковая техника; ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение, системы ПВО; высокотехнологичное оборудование и системы; боеприпасы и спецхимия; оптико-электронное оборудование и системы; техника и средства радиационной, химической и биологической защиты; технические средства и системы обеспечения войск; информационные системы и системы защиты информации; автомобили и тягачи; авиация и ракетно-космические комплексы; аэрокосмические технологии; спасательное оборудования для работы в условиях чрезвычайных ситуаций и катастроф, техника и средства пожаротушения; индивидуальное бронезащитное снаряжение.

Читайте такжеУкроборонпром представил новый украинско-канадский БТР VARAN-APCНа выставке также любой желающий сможет оценить коллекцию военной техники времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. В нее войдут автомобили ГАЗ-АА, ГАЗ-67, БМ-13 "Катюша", танки Т-34-85, Т-44, ИС-2, ИС-3, БТ-7, самоходные установки СУ-100 и ИСУ-152 и другие.

Предыдущая выставка MILEX-2011 собрала 149 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и других организаций из 5 стран. Всего экспонировалось более 4000 образцов продукции. В дни работы выставки ее посетило свыше 25000 человек, в том числе более 11000 специалистов, работающих в области обороны и в составе официальных зарубежных делегаций из 40 государств.