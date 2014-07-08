Навальный опубликовал фото дворцов, в которых живут близкие друзья Путина

"Аркадий и Борис Ротенберги закончили физкультурный институт. Они ничего не создали, они ничего не придумали нового. Они не дали нам айфонов, соцсетей или успешных инвестпроектов. Они друзья Владимира Путина, и когда он пришёл к власти, стали посредниками по продаже труб Газпрому. На этом заработали первые миллиарды. Сейчас братья Ротенберги "Короли Госзаказа", они удивительным образом побеждают во всех самых лакомых тендерах государства и зарабатывают на бюджетных деньгах, выделяемых на строительство дорог, мостов, метро и т.д. Мы не знаем, сколько комнат, спален и шубохранилищ в этих ... ээээ... домах, но выглядит внушительно", - отметил Навальный.

Фото дворцов братьев Роттенбергов оппозиционный политик подал в сравнении со скромными домами нескольких богатейших людей планеты: инвестбанкира Уорена Баффета, основателя компании Apple Стива Джобса, а также изобретателя соцсети Facebook Марка Цукерберга.

"Поймите меня правильно, я не против богатых людей, дворцов, фонтанов, кипарисов как таковых. Я за кипарисы и фонтаны. Просто я хотел бы, чтобы кипарисы и фонтаны получали те, кто много работает, зарабатывает на себя и приносит общественное благо. А весь "бизнес" братьев Ротенбергов построен на вот этом жесте", - написал Навальный и выложил видео, на котором Путин гладит мужчину по голове.