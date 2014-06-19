Американские F-18 начали полеты над Ираком

Штурмовики отправляются с палубы авианосца «Джордж Буш», который находится сейчас в Персидском заливе.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Fox News.

Разведывательная миссия начата после того, как президент США Барак Обама заявил, что рассматривает возможность усилить содействие Ираку в обеспечении безопасности.

Известно, что администрация Обамы разрешила как пилотируемые, так и беспилотные наблюдательные полеты.

«Это — не столько для того, чтобы увидеть, сколько для того, чтобы быть увиденным», — сообщил чиновник.

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Ранее Обама заявил, что Вашингтон не собирается «посылать войска обратно на войну в Ирак». Однако при этом подчеркнул, что американские власти рассматривают другие формы военной помощи Багдаду.

Ситуация в Ираке стала обостряться в начале июня. Тогда боевики «Исламского государства Ирака и Леванта» начали масштабное наступление на северо-запад страны. В результате действий террористов погибли сотни мирных жителей. Иракская армия не смогла противостоять экстремистам. В результате власти Ирака полностью потеряли контроль на Мосулом, Тикритом, а также некоторыми населенными пунктами в провинциях Салах-эд-Дин и Киркук.