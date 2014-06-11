Обама продлил действие санкций против белорусских чиновников

Приказ, действие которого продолжили, подписал в июне 2006 года президент США Джордж Буш после выборов в Беларуси, передает Радио Свобода.

Американские и международные наблюдатели назвали выборы сфальсифицированными, на которых Александр Лукашенко был избран президентом на третий срок.

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С того времени Лукашенко переизбрали еще раз в 2010 году. Эти выборы наблюдатели также называли нечестными.