Обама продлил действие санкций против белорусских чиновников
01:44, 11 июня 2014Мир
0 0
Президент США Барак Обама еще на год продлил действие санкций против белорусских чиновников за подрыв демократии.
Обама продлил действие санкций против белорусских чиновников / REUTERS
Приказ, действие которого продолжили, подписал в июне 2006 года президент США Джордж Буш после выборов в Беларуси, передает Радио Свобода.
Американские и международные наблюдатели назвали выборы сфальсифицированными, на которых Александр Лукашенко был избран президентом на третий срок.
Читайте такжеОбама пригрозил РФ дальнейшей изоляцией: "Времена империй уже в прошлом"
С того времени Лукашенко переизбрали еще раз в 2010 году. Эти выборы наблюдатели также называли нечестными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter