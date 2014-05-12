Замок графа Дракулы продают

Замок продают без открытых торгов.

Об этом пишет Telegraph.

"Если кто-то придет с разумным предложением, мы будем смотреть на то, кто они, что они предлагают", - говорит Марк Мейер, представитель нью-йоркской компании Herzfeld and Rubin, которая занимается продажей.

Сегодня поместье принадлежит потомку королевской династии Габсбургов, которому оно досталось в прошлом веке. Однако, по признанию самого хозяина, Доминика фон Габсбурга, ему, человеку преклонного возраста, сложно далее успешно вести дела. В связи с этим, он решил выставить туристический объект на продажу, чтобы у потенциально прибыльного проекта появился достойный инвестор. Сейчас усадьба известного в мире вампира является популярной среди туристов достопримечательностью.

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Стоимость замка не разглашается, однако известно, что сначала эрцгерцог Доминик предлагал передать его в государственную собственность Румынии за $80 млн.

Замок Бран (оригинальное название) был построен в XIV веке и знаменитый тем, что там жил Влад III Цепеш - хозяин Волошского княжества, при котором оно переживало самые темные времена своей истории. Именно "черный князь", как его иногда называют, стал прототипом легендарного графа Дракулы - героя романа Брэма Стокера.