Замок графа Дракулы продают
Замок требует определенного ремонта, но зато он расположен на холме, из него хорошо видно на много миль вокруг возможное наступление вражеской армии, а его спален хватит для несколько десятков эрцгерцогов, князей, их потомков, челядь и солдат.
Замок продают без открытых торгов.
Об этом пишет Telegraph.
"Если кто-то придет с разумным предложением, мы будем смотреть на то, кто они, что они предлагают", - говорит Марк Мейер, представитель нью-йоркской компании Herzfeld and Rubin, которая занимается продажей.
Сегодня поместье принадлежит потомку королевской династии Габсбургов, которому оно досталось в прошлом веке. Однако, по признанию самого хозяина, Доминика фон Габсбурга, ему, человеку преклонного возраста, сложно далее успешно вести дела. В связи с этим, он решил выставить туристический объект на продажу, чтобы у потенциально прибыльного проекта появился достойный инвестор. Сейчас усадьба известного в мире вампира является популярной среди туристов достопримечательностью.
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Стоимость замка не разглашается, однако известно, что сначала эрцгерцог Доминик предлагал передать его в государственную собственность Румынии за $80 млн.
Замок Бран (оригинальное название) был построен в XIV веке и знаменитый тем, что там жил Влад III Цепеш - хозяин Волошского княжества, при котором оно переживало самые темные времена своей истории. Именно "черный князь", как его иногда называют, стал прототипом легендарного графа Дракулы - героя романа Брэма Стокера.