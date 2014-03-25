Польша не будет отвечать на письмо Жириновского - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил посол Польши в Украине Генрик Литвин.

“Действительно, господин Жириновский написал такое письмо в Министерство иностранных дел Польши. Наше министерство заявило, что ответа не будет. Мы не воспринимаем это письмо как серьезное предложение. Это своего рода провокация, а позиция Польши относительно Украины общеизвестна. Поэтому серьезно подходить к письму Жириновского нет необходимости, и никаких официальных комментариев по этому поводу не будет”, - сказал Литвин.

Кроме того, по словам посла, в Польше изучали реакцию интернет-сообщества на письмо Жириновского и пришли к выводу, что все негативные комментарии относительно Украины были осуществлены не с территории Польши.

“Мы анализировали интернет-комментарии последних недель. И есть доказательства того, что подавляющее большинство комментариев, недоброжелательных в отношении Украины, написаны с компьютеров из-за пределов Польши”, - сказал Литвин.

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Как сообщал УНИАН, по информации польского канала TVP1, в Министерство иностранных дел Польши поступило официальное письмо из Госдумы РФ с предложением разделить территорию Украины. По данным телеканала, заместитель председателя Госдумы РФ, лидер ЛДПР Жириновский предлагает Польше требовать референдума о присоединении к Польше в пяти западных областях Украины: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ривненской. Аналогичные ”предложения” получили Венгрия и Румыния: присоединить Закарпатье и Черновцы соответственно. Украине, таким образом, останется только ее центральная часть, отмечает телеканал.

Советник президента Польши Томаш Наленч отметил, что предложение о разделении территории Украины мог придумать только больной рассудок и это письмо нужно передать к психиатру.

В свою очередь, директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил по поводу письма Жириновского: “Я не думаю, что такие больные идеи нужно комментировать, здесь не к МИД нужно обращаться”.