В ОДКБ заявляют, что не собираются воевать в Украине

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности с большим удивлением отнеслись к заявлениям депутата парламента Кыргызстана Турсунбая Бакир уулу о возможном использовании Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в разрешении внутриполитического кризиса на Украине.

«Украина не является членом ОДКБ, и использование на ее территории КСОР невозможно по действующему Соглашению о Коллективных силах оперативного реагирования от 14 июня 2009 года. Любое задействование КСОР в регионе коллективной безопасности ОДКБ и конкретном составе группировки принимается Советом коллективной безопасности ОДКБ на основе консенсуса и с согласия всех государств-членов Организации, в том числе и Кыргызской Республики», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Коллективные силы оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с Соглашением, возлагаются следующие задачи: развертывание на территории любой из Сторон с целью демонстрации готовности к применению военной силы; участие в предотвращении и отражении вооруженного нападения, в том числе агрессии, локализации вооруженных конфликтов; участие в мероприятиях по борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, другими видами транснациональной организованной преступности.

Также КСОР предназначены для усиления войск прикрытия государственных границ и охраны государственных и военных объектов Сторон; участия в обеспечении оперативного развертывания объединенных (региональных) группировок войск (сил); участия в выполнении мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании чрезвычайной гуманитарной помощи.

В ОДКБ входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.