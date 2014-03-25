Сенат США проголосует на этой неделе за новые санкции против России

Голосование за принятие самого законопроекта должно состояться позднее на этой неделе, передает Радио Свобода.

Законопроектом предусмотрено предоставление Украине заемных гарантий США на сумму около 1 млрд долларов, а также прямой помощи на сумму в 150 млн долларов.

Кроме того, документ требует санкций против граждан России и Украины, причастных к коррупции, нарушениям прав человека или подрыву стабильности Украины.

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Еще один момент законопроекта - реформы, которые требует провести в Украине Международный валютный фонд.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей планирует уже сегодня рассмотреть предложенные дополнения к принятому в этой палате законопроекта о помощи Украине, чтобы добавить в него текст о санкциях, как в версии Сената. Но в Палате представителей пока не планируют рассматривать реформы, которые требует провести МВФ, что может значительно задержать согласования общего текста обеих палат.