Страны Группы семи приостановили собственное членство в составе G8

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам неформальной встречи "семерки" в Гааге вечером 24 марта, передает ИТАР-ТАСС.

"Восьмерка" сформировалась "на основании общих ценностей и понимания общей ответственности", отмечается в документе.

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"В нынешних условиях мы не будем участвовать в саммите в Сочи. Мы приостановим наше участие в "восьмерке", пока Россия не сменит курс, и политический климат не вернется к состоянию, в котором "восьмерка" возможна, - говорится в заявлении. - Чтобы продолжить содержательную дискуссию мы встретимся в составе "семерки" в июне в Брюсселе".

В контексте приостановки этого формата страны Группы семи отказались также от участия во встрече глав МИД G8 в Москве в апреле и объявили о намерении начать консультации министров энергетики в составе "семерки" по обеспечению "взаимной энергобезопасности".