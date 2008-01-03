За прошлый год в мире убили 134 журналиста и сотрудника СМИ

В 2007 году в мире были убиты 134 журналиста и сотрудника СМИ.

Как сообщает NEWSru, такие данные огласила в Брюсселе Международная федерация журналистов (IFJ).

Федерация уточнила, что 134 журналиста и вспомогательных сотрудника СМИ погибли насильственной смертью и еще 37 их коллег погибли в результате несчастных случаев при выполнении своих профессиональных обязанностей.

IFJ не делает в своих подсчетах различия между журналистами и вспомогательным техническим персоналом, что отличает ее данные от других журналистских организаций, отмечает ИТАР-ТАСС.

Федерация подтвердила, что наиболее опасной для журналистов страной остается Ирак, где в минувшем году были убиты 65 работников СМИ и их помощников. Все погибшие (за исключением одного человека) являлись гражданами Ирака. IFJ отмечает, что "местные иракские журналисты менее защищены от направленных против них атак".

После Ирака в списке опасных стран, составленном FJP, идут Сомали (8 убитых), Пакистан (7), Мексика (6), Шри-Ланка (6) и Филиппины (5).