С Эльбруса сорвались не украинские туристы - МИД
18:51, 09 января 2014Мир
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Двое туристов, которые сорвались при восхождении на Эльбрус, не являются гражданами Украины
Туристы, сорвавшиеся с Эльбруса, не являются гражданами Украины / Фото: alp.org.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что “Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии не подтвердило Генконсульству Украины в Ростове-на-Дону украинское гражданство тех лиц, которые сорвались при восхождении на гору Эльбрус”.
Как сообщал УНИАН, утром ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии проинформировало, что двое украинских туристов сорвались при восхождении на Эльбрус. Отмечалось, что на помощь туристам отправился поисково-спасательный отряд в составе семи человек и двух единиц техники. Один из альпинистов доставлен в больницу. Второй альпинист в госпитализации не нуждается, отмечалось в сообщении.
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