С Эльбруса сорвались не украинские туристы - МИД

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что “Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии не подтвердило Генконсульству Украины в Ростове-на-Дону украинское гражданство тех лиц, которые сорвались при восхождении на гору Эльбрус”.

Как сообщал УНИАН, утром ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии проинформировало, что двое украинских туристов сорвались при восхождении на Эльбрус. Отмечалось, что на помощь туристам отправился поисково-спасательный отряд в составе семи человек и двух единиц техники. Один из альпинистов доставлен в больницу. Второй альпинист в госпитализации не нуждается, отмечалось в сообщении.