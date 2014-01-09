Французский суд постановил экстрадировать беглого банкира Аблязова в Украину или Россию

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Таким образом, суд поддержал требование прокуратуры, заявленное 12 декабря, экстрадировать Аблязова в одну из этих стран.

Экс-глава совета директоров БТА Банка гражданин Казахстана Аблязов был задержан во Франции 31 июля 2013 года на Лазурном берегу. Выдачи банкира добивались три страны: Россия, Украина и Казахстан, при этом соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет.

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Как сообщалось, власти Казахстана разыскивали Аблязова за хищения 5 млрд долларов из БТА Банка. В феврале 2009 года БТА Банк, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, был национализирован властями Казахстана, а Аблязов, опасаясь ареста, бежал в Лондон.

Позже к розыску Аблязова за различные махинации присоединились Украина, Россия и Киргизстан.

В то же время, адвокаты утверждают, что проблемы Аблязова связаны с политическими преследованиями его как сторонника и главного спонсора казахстанской оппозиции.