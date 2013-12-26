Иран обещает обогащать уран до 60% в случае новых санкций США

03:10, 26 декабря 2013
Мир
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Иранские законодатели разработали законопроект, который обяжет правительство обогащать уран до 60% в случае, если США выдвинут новые санкции.

Прапор Іран / Фото: Rus.ruvr.ru

Законопроект подписали 100 законодателей, и он уже направлен на рассмотрение в Совет Меджлиса, сообщает Газета.ру со ссылкой на иранский телеканал The Press TV.

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Законопроект начали разрабатывать после того, как члены конгресса США также вынесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается бойкотировать экспорт иранской нефти в течение года.

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