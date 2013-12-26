Кандидат в президенты Уругвая устроил в перестрелку с грабителями

Как сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на власти страны, сенатор ранен в голову, однако это не помешало ему вступить с предполагаемыми грабителями в перестрелку.

Издание El Observador отмечает, что в дом к кандидату, расположенный в пригороде Монтевидео, пытались проникнуть три вооруженных преступника. Оппозиционный политик как раз начал ужинать с семьей, когда произошло нападение, пишет РИА Новости.

Саравия вступил сначала в рукопашную схватку с одним из преступников и получил несколько серьезных ударов, а затем сумел добраться до своего револьвера и открыть огонь по бандитам.

В итоге грабители были вынуждены скрыться, так ничего и не похитив из дома Саравии.