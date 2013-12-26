Кандидат в президенты Уругвая устроил в перестрелку с грабителями
01:24, 26 декабря 2013Мир
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Уругвайский сенатор Хорхе Саравия, который в 2014 году намерен участвовать в президентских выборах, получил ранение в результате нападения на его дом вооруженных грабителей
Как сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на власти страны, сенатор ранен в голову, однако это не помешало ему вступить с предполагаемыми грабителями в перестрелку.
Издание El Observador отмечает, что в дом к кандидату, расположенный в пригороде Монтевидео, пытались проникнуть три вооруженных преступника. Оппозиционный политик как раз начал ужинать с семьей, когда произошло нападение, пишет РИА Новости.
Саравия вступил сначала в рукопашную схватку с одним из преступников и получил несколько серьезных ударов, а затем сумел добраться до своего револьвера и открыть огонь по бандитам.
В итоге грабители были вынуждены скрыться, так ничего и не похитив из дома Саравии.
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