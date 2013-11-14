На "Фукусиме" робот обнаружил места утечки радиоактивной воды

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1"компания ТЕРСО впервые установила два места повреждений в первом реакторе станции, через которые происходят утечки высокорадиоактивной воды, пишет РИА Новости.

Повреждения были обнаружены в защитной оболочке первого реактора с помощью робота, оснащенного камерой. Повреждения и утечка зафиксированы в камере снижения давления защитной оболочки и в одной из труб. Как считают специалисты, именно эта вода скапливается в подземных помещениях станции и является одной из наиболее сложных проблем ликвидаторов. ТЕРСО планирует провести подобные исследования на втором и третьем реакторах.

Сейчас в подземных помещениях и в цистернах скопилось около 440 тысяч тонн загрязненной воды. По оценкам специалистов, в техническом тоннеле станции - еще 15 тысяч тонн. Объем загрязненной воды в подземных помещениях ежедневно растет за счет поступающих с возвышенности грунтовых вод.

В августе на АЭС "Фукусима-1"была обнаружена крупнейшая после аварии 2011 года утечка 300 тонн радиоактивной воды (с концентрацией стронция около 80 миллионов беккерелей на литр) из цистерны, где вода хранится после охлаждения реакторов. Комитет по контролю над атомной энергетикой присвоил утечке третий уровень опасности по шкале INES. Возник риск ее попадания вместе с грунтовыми водами в океан.