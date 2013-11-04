В США в университете объявлена тревога из-за вооруженного мужчины
Администрация Университета Центрального Коннектикута (Central Connecticut State University, CCSU) объявила тревогу в кампусе и попросила студентов оставаться в помещениях из-за неизвестного вооруженного мужчины.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News, по данным полиции, очевидцы видели, как на территорию кампуса, который расположен в городе Нью-Бритен, вошел вооруженный человек.
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В свою очередь, представители университета пока не сообщают, о какого рода угрозе безопасности жителям кампуса идет речь.
Студентов просят оставаться в помещениях и закрыть окна и двери.
Полиция в течение трех часов искала подозреваемого. При этом за все это время сообщений о выстрелах и пострадавших не поступало.
После задержания подозреваемого администрация университета сняла тревогу. Все оставшиеся занятия в понедельник были отменены из соображений безопасности.