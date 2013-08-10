Количество пострадавших в Белфасте полицейских возросло до 56
16:42, 10 августа 2013Мир
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В столкновениях в столице Северной Ирландии Белфасте в ночь на субботу пострадали, по уточненным данным, 56 полицейских
Беспорядки в Белфасте - протестанты / Фото: Твіттер @kateyo
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую телерадиовещательную корпорацию Би-би-си.
Ранее сообщалось о 26 пострадавших.
Недавно в городе, только начавшем приходить в себя после многолетнего кровопролитного конфликта между католиками, настаивающими на присоединении Северной Ирландии к Республике Ирландия, и протестантами, поддерживающими единство Великобритании в ее нынешнем виде, началась очередная волна беспорядков.
В ходе столкновений с манифестантами полиция применила водометы, в ответ в полицейских полетели камни и бутылки.
Накануне в аналогичных столкновениях пострадали восемь полицейских.
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