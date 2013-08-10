Количество пострадавших в Белфасте полицейских возросло до 56

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую телерадиовещательную корпорацию Би-би-си.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших.

Недавно в городе, только начавшем приходить в себя после многолетнего кровопролитного конфликта между католиками, настаивающими на присоединении Северной Ирландии к Республике Ирландия, и протестантами, поддерживающими единство Великобритании в ее нынешнем виде, началась очередная волна беспорядков.

В ходе столкновений с манифестантами полиция применила водометы, в ответ в полицейских полетели камни и бутылки.

Накануне в аналогичных столкновениях пострадали восемь полицейских.