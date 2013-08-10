Российские военные приглашают на танковый биатлон

Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

В 2013 году в финальной части этих соревнований, которая пройдет с 12 по 17 августа в подмосковном Алабино, примут участие экипажи из России, Армении, Белоруссии и Казахстана.

"В следующем году мы хотим при проведении соревнований по танковому биатлону расширить список участников, не ограничиваясь только странами СНГ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил поучаствовать коллег из Италии и Германии", - цитирует РИА Новости.

Борисов высоко оценил практическую пользу этих соревнований, отметив, что помимо повышения уровня подготовки танкистов, подобные мероприятия позволяют наглядно продемонстрировать зарубежным коллегам преимущества российской бронетехники.

"Будет возможность провести реальные соревнования между колесным и гусеничным танком", - отметил замглавы Минобороны РФ, заметив, что с прошлого года в России проходят испытания итальянские колесные танки Centauro.