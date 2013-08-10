Банк для женщин получит для начала 10 млрд. рупий
04:11, 10 августа 2013Мир
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Правительство Индии одобрило создание первого в стране банка для женщин.
Как сообщает Газета.ру со ссылкой на The Wall Street Journal, банк под названием Bharatiya Mahila Bank Ltd., будет базироваться в Нью-Дели и получит начальное финансирование в размере 10 млрд рупий (164 млн долларов) от правительства, пояснил один из чиновников Минфина.
По мнению правительства Индии, подобная организация сможет предоставить большое количество рабочих мест и займов для женского населения страны.
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