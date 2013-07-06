МИД подтвердил гибель двух украинцев в ДТП в Венгрии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В результате ДТП двое граждан Украины погибли на месте, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в травматологическое отделение областной больницы города Мишкольц, где им оказывается неотложная медицинская помощь.

Водитель микроавтобуса не пострадал, дает показания полиции.

Причины ДТП выясняются.

На месте события работают дипломаты Генерального консульства Украины в Ниредьгази.

Ситуация находится на особым контроле в МИД и Генеральном консульстве Украины в Ниредьгазе.