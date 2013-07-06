МИД подтвердил гибель двух украинцев в ДТП в Венгрии
14:31, 06 июля 2013Мир
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Согласно предварительной информации Генконсульства Украины в городе Ниредьгаз (Венгрия), сегодня, 6 июля в 2013 г., около 5 часов утра на автомагистрали М3 попал в аварию микроавтобус с украинскими номерами, в котором находились пятеро граждан Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
В результате ДТП двое граждан Украины погибли на месте, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в травматологическое отделение областной больницы города Мишкольц, где им оказывается неотложная медицинская помощь.
Водитель микроавтобуса не пострадал, дает показания полиции.
Причины ДТП выясняются.
На месте события работают дипломаты Генерального консульства Украины в Ниредьгази.
Ситуация находится на особым контроле в МИД и Генеральном консульстве Украины в Ниредьгазе.
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