В Египте оппозиция выбрала своим представителем нобелевского лауреата

Об избрании лауреата Нобелевской премии мира Мухаммеда эль-Барадеи представителем оппозиции сообщает РИА Новости со ссылкой на "Аль-Ахрам".

На переговорах с властями эль-Барадеи будет представлять "Фронт 30-го июня" - недавно созданное политическое движение для координации сил, объединившихся под девизом "Тамарруд" ("Бунт") против правления президента Мухаммеда Мурси.

В ночь на понедельник ''Тамарруд'' выдвинуло ультиматум президенту и объявило о предоставлении ему отсрочки до вечера вторника, чтобы он смог "покинуть свой пост и позволить государственным учреждениям начать подготовку к досрочным президентским выборам''.

План армии Египта по урегулированию кризиса в стране, в случае если политики не придут к соглашению, предусматривает внесение изменений в конституцию, роспуск парламента и проведение президентских выборов, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на военные источники.

Собеседники агентства сообщили, что проект, разработанный Высшим советом вооруженных сил Египта, правившим страной до последних президентских выборов, носит предварительный характер и может быть изменен после консультаций с заинтересованными сторонами.

Согласно предварительному плану, власть в стране до внесения поправок в конституцию и проведения президентских выборов должна перейти к временному совету, составленному из гражданских лиц, представляющих различные политические движения, а также из опытных внепартийных экспертов.