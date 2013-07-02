Президент Египта отверг ультиматум армии

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на цитируемое Agence France-Presse заявление администрации главы государства.

Как говорится в документе, демократическое египетское государство — самое важное завоевание революции 25 января (2011 года). Отступать нельзя ни при каких условиях, так как народ пожертвовал своей кровью, детьми и стабильностью, чтобы построить новую страну, сообщается на сайте телеканала «Аль-Джазира».

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Тем временем, добавляет «Аль-Джазира», в отставку подал глава МИД Египта Мухаммед Камель Амр, а ранее в понедельник кабинет Мурси покинули сразу несколько министров. Кроме того, из-за несогласия с политикой президента в отставку ушли три губернатора.

Напомним, многомиллионные акции протеста продолжаются в Египте с 30 июня. Митингующие требуют отставки президента и изменения структуры власти. Демонстранты предупреждают, что, если Мурси не покинет пост президента до 17:00 вторника, они объявят общенациональную акцию гражданского неповиновения и пойдут штурмом на президентский дворец.