Freedom House критикует Киргизстан за нарушение прав женщин

По данным организации, в стране ежегодно фиксируется до 12 тыс. подобных случаев. Около 50% из них являются несогласованными, что, по мнению организации, приравниваются к уголовному похищению женщины. Примерно половина из них подвергаются сексуальному насилию, пишет Росбалт.

Freedom House считает, что "своим отношением к данному вопросу киргизское правительство дает молчаливое согласие незаконности и нарушению прав человека", передает "Радио Азаттык".

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Кроме этого, по их мнению, несмотря на введение изменений в ужесточение законодательства по краже невест, отсутствуют уголовные дела, преследования и приговоры. Необходимо принять дополнительные изменения в действующие законы для привлечения к ответственности мусульманских священнослужителей за благословление браков, которые являются несогласованными и незаконными, уверены в организации.

Как сообщалось, в Киргизстане в этом году ужесточили наказание за похищение невест. Согласно поправкам в Уголовный кодекс республики, минимальный срок наказания за кражу невест увеличен с трех до пяти лет лишения свободы. Максимальный срок повышен от семи до десяти лет.