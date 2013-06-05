Коллапс в московском метро: число пострадавших возросло до 14

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

"Всего за медицинской помощью обратились 14 человек, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Утром в среду на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" загорелся силовой кабель.

Пожар в метро привел к коллапсу: были эвакуированы 4,5 тысячи человек.

Состав, оказавшийся в тоннеле в момент ЧП, доставили на "Библиотеку имени Ленина".

На некоторых станциях началась давка, они полностью забиты людьми. Пассажиров просят пользоваться наземным транспортом.