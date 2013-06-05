Коллапс в московском метро: число пострадавших возросло до 14

09:03, 05 июня 2013
Мир
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Число пострадавших в среду утром в результате ЧП в московской подземке, где на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" горел силовой кабель, возросло до 14.

Некоторые станции закрыли на вход

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

"Всего за медицинской помощью обратились 14 человек, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Утром в среду на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" загорелся силовой кабель.

Пожар в метро привел к коллапсу: были эвакуированы 4,5 тысячи человек.

Состав, оказавшийся в тоннеле в момент ЧП,  доставили на "Библиотеку имени Ленина". 

На некоторых станциях началась давка, они полностью забиты людьми. Пассажиров просят пользоваться наземным транспортом.

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