Коллапс в московском метро: число пострадавших возросло до 14
09:03, 05 июня 2013Мир
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Число пострадавших в среду утром в результате ЧП в московской подземке, где на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" горел силовой кабель, возросло до 14.
Некоторые станции закрыли на вход
Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.
"Всего за медицинской помощью обратились 14 человек, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Утром в среду на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" загорелся силовой кабель.
Пожар в метро привел к коллапсу: были эвакуированы 4,5 тысячи человек.
Состав, оказавшийся в тоннеле в момент ЧП, доставили на "Библиотеку имени Ленина".
На некоторых станциях началась давка, они полностью забиты людьми. Пассажиров просят пользоваться наземным транспортом.
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