Газпром намеревается дотянуть «Северный поток» в Великобританию

Российский газовый монополист «Газпром» и нидерландская Gasunie намерены изучить возможность строительства четвертой нитки газопровода «Северный поток» в Великобританию. Соответствующий документ в Амстердаме подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления, президент Gasunie Паул ван Гелдер, сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома».

По теме: Коморовский: Польша не будет участвовать в газовых проектах РФ в ущерб Украине

Документ предусматривает сотрудничество компаний по изучению возможности расширения газопровода «Северный поток», а также реализации иных инфраструктурных проектов в Европе для обеспечения надежных поставок в страны Северо-Западной Европы и Великобритании.

«Мы видим потенциал расширения «Северного потока». Новая нитка может быть проложена на новые рынки и впервые соединит Россию и Великобританию. Мы видим живой интерес британских партнеров к реализации проекта. Основанием для строительства четвертой нитки должен стать долгосрочный контракт на поставку газа в Великобританию», - сказал А.Миллер.

В свою очередь, П. ван Гелдер отметил, что совместно с «Газпромом» делается еще один важный шаг в интересах обеспечения надежного и доступного энергоснабжения как для всей Европы, так и для Нидерландов в частности, одновременно способствуя сокращению выбросов CO2.

«Природный газ является идеальным партнером возобновляемых источников энергии. Газ и газовая инфраструктура обладают уникальными свойствами, позволяющими поддерживать баланс между потреблением энергии, с одной стороны, и непредсказуемыми поставками возобновляемых источников энергии — с другой стороны», — сказал он.

По информации агентства «Прайм», А.Миллер также сообщил, один из вариантов прокладки газопровода в Великобританию - через Нидерланды. Он пояснил, что предполагается выход газопровода на сушу в Германию и, соответственно, потом с территории Нидерландов - морской газопровод в направлении Великобритании. При этом глава «Газпрома» уточнил, что подписанный документ представляет собой меморандум и не является юридически обязывающим.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

На торжественном мероприятии, посвященному вводу в эксплуатацию второй нитки газопровода, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство третьей и четвертой ниток газопровода "Северный поток" является экономически целесообразным и технически осуществимым.

В октябре 2012 года комитет акционеров Nord Stream AG рассмотрел предварительные результаты технико-экономического исследования строительства третьей и четвертой ниток «Северного потока» и принял решение, что их строительство является экономически целесообразным и технически осуществимым.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км. После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Gasunie — газотранспортная компания, обладающая одной из крупнейших газопроводных сетей высокого давления в Европе общей пропускной способностью около 125 млрд куб. м в год. Сеть Gasunie насчитывает свыше 15000 км трубопроводов в Нидерландах и на севере Германии, около 1300 станций приема газа. Компания также предоставляет услуги в области хранения газа и СПГ.