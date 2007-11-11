83-летний Джордж Буш прыгнул с парашютом (фото)

Экс-президент США Джордж БУШ-старший в субботу в свои 83 года снова совершил прыжок с парашютом, преподнеся сюрприз гостям на церемонии открытия президентского музея своего имени в Колледж Стейшн под Хьюстоном в штате Техас.

Как сообщает телекомпания Си-би-эс, прыжок 41-го президента США с парашютом и его приземление прямо на церемонии оказались неожиданными даже для его сына, бывшего губернатора штата Флорида Джеба БУША и дочери Дороти БУШ КОХ, которые находились среди нескольких тысяч гостей.

О прыжке, похоже, знала только бывшая первая леди США Барбара БУШ, которая первой встретила супруга после успешного приземления.

Дж.БУШ-старший прыгал вместе с известной командой профессиональных военных парашютистов Army Golden Knights и закончил свой прыжок в тандеме с армейским инструктором, который страховал 83-летнего бывшего главу государства.

Для Дж.БУША-старшего это уже шестой в его жизни прыжок с парашютом. Первый раз он был вынужден прыгнуть в сентябре 1944 года, чтобы спастись из горящего палубного бомбардировщика TBM Avenger, который он пилотировал и который был подбит японской зенитной артиллерией во время бомбового налета на японский остров Chichi Jima.

Свой 80-летний юбилей Дж.БУШ-старший отметил прашютным прыжком, который он совершил тогда тоже с командой Army Golden Knights.

Сегодняшний прыжок он совершил во время торжественной церемонии открытия Президентского музея Джорджа Буша (в Колледж Стейшн.

В музее посетители впервые смогут теперь увидеть полную копию одного из залов секретной "ситуационной комнаты" - специального оперативного комплекса, который расположен на первом этаже Белого дома и в котором 41-й президент США со своими ближайшими помощниками принимал важнейшие решения в моменты международных кризисов и конфликтов, включая падение Берлинской стены в 1989 году, августовский путч против Михаила ГОРБАЧЕВА 1991 года и распад Советского Союза в декабре 1991 года.

Зал совещаний "ситуационной комнаты" показан точно таким же, каким он был в годы президентства Дж.БУША-старшего - с длинным столом из светлого дуба и с 8 креслами из мягкой светлой кожи. В музее добавлены лишь 8 интерактивных компьютерных экранов на столе в этой комнате, которых в его годы не было, но которые сейчас помогут посетителям узнать, какие и когда принимались решения 41-м президентом.

Кстати, нынешний 43-й президент США Джордж Буш-младший в мае этого года полностью переделал настоящую "ситуационную комнату" в Белом доме.

Общее число экспонатов в музее превышает 100 тысяч.

Ежегодно в музее Дж.БУША-старшего бывают более 150 тысяч посетителей из США и других стран мира.