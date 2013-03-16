Испания выводит свои войска из Афганистана
Испания начала вывод своего воинского контингента из Афганистана.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил этой страны.
Подразделения испанских военнослужащих в составе Команды восстановления провинции международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) вместе с техникой, военным оборудованием и амуницией покидают военную базу в городе Кала-е Нау, административном центре северо-западной провинции Бадгис, и перемещаются на испанскую базу в западной провинции Герат, откуда будут отбывать на родину. К настоящему моменту испанцы уже закрыли передовые базы в уездах Мукур и Лудин, 45 военнослужащих, дислоцировавшихся там ранее, готовы к отлету на родину уже в следующий вторник. Персонал с других передовых баз, которые также были закрыты, находится на базе в Герате и ждет отлета на родину.
Все испанские военные будут сконцентрированы только на военной базе в Герате, где часть из них останется до 2014 года, а потом все они покинут эту страну. В настоящее время в Афганистане находятся 1606 испанских солдат и офицеров. По данным афганских СМИ, за время нахождения испанского контингента в Афганистане с июля 2003 года там погибли 100 военнослужащих этой страны, в основном потери были связаны с инцидентами, происходившими в воздухе.
Вывод из Афганистана основных сил иностранной коалиции намечен на 2014 год. Предполагается, что к этому времени обеспечение безопасности в стране должно полностью перейти к афганским силам безопасности.