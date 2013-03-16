Испания выводит свои войска из Афганистана

Как передает РИА «Новости», об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил этой страны.

Подразделения испанских военнослужащих в составе Команды восстановления провинции международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) вместе с техникой, военным оборудованием и амуницией покидают военную базу в городе Кала-е Нау, административном центре северо-западной провинции Бадгис, и перемещаются на испанскую базу в западной провинции Герат, откуда будут отбывать на родину. К настоящему моменту испанцы уже закрыли передовые базы в уездах Мукур и Лудин, 45 военнослужащих, дислоцировавшихся там ранее, готовы к отлету на родину уже в следующий вторник. Персонал с других передовых баз, которые также были закрыты, находится на базе в Герате и ждет отлета на родину.

Все испанские военные будут сконцентрированы только на военной базе в Герате, где часть из них останется до 2014 года, а потом все они покинут эту страну. В настоящее время в Афганистане находятся 1606 испанских солдат и офицеров. По данным афганских СМИ, за время нахождения испанского контингента в Афганистане с июля 2003 года там погибли 100 военнослужащих этой страны, в основном потери были связаны с инцидентами, происходившими в воздухе.

Вывод из Афганистана основных сил иностранной коалиции намечен на 2014 год. Предполагается, что к этому времени обеспечение безопасности в стране должно полностью перейти к афганским силам безопасности.