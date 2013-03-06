Снег парализовал Вашингтон: Белый дом не работает, отменены тысячи рейсов
17:25, 06 марта 2013Мир
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На Вашингтон обрушился сильный снегопад.
Вашинтон засыпает снегом / Фото: Dendroica с Flickr.com
На столицу США обрушился сильный снегопад: школы и большинство расположенных в городе правительственных учреждений закрыты. Об этом пишет The Washington Post.
После штормового предупреждения Белый дом отменил запланированную на среду пресс-конференцию. Работать продолжает только конгресс США, который в ближайшее время должен рассмотреть вопрос о решении проблемы секвестра бюджета страны.
Снег с дождем также осложнил работу аэропортов. По данным Bloomberg Businessweek, в Вашингтоне отменены 1618 внутренних рейсов и около тысячи внешних.
Ожидается, что толщина снежного покрова может составить 20-30 сантиметров.
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