Центральная часть США утонула под снегом
01:53, 22 февраля 2013Общество
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Обильные снегопады в центральной части США в четверг стали причиной закрытия офисов госучреждений и осложнили ситуацию на дорогах.
Центральная часть США утонула под снегом
Стихия затронула, в частности, штаты Колорадо, Нью-Мексико, Арканзас, Миссури и Канзас. Там к четвергу выпало около 40 сантиметров осадков. Власти опасаются, что обильные снегопады могут привести к обрыву линий электропередачи.
Власти штата Миссури объявили о чрезвычайной ситуации и призвали жителей не покидать дома без необходимости. В штате Канзас в четверг были закрыты государственные учреждения и школы.
Как передает РИА Новости, тяжелые дорожные условия стали причиной гибели двух человек - 19-летней девушки в штате Небраска и 18-летнего юноши в Оклахоме. В обоих случаях водители не справились с управлением в условиях обледенения дороги и плохой видимости.
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