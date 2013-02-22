Центральная часть США утонула под снегом

Стихия затронула, в частности, штаты Колорадо, Нью-Мексико, Арканзас, Миссури и Канзас. Там к четвергу выпало около 40 сантиметров осадков. Власти опасаются, что обильные снегопады могут привести к обрыву линий электропередачи.

Власти штата Миссури объявили о чрезвычайной ситуации и призвали жителей не покидать дома без необходимости. В штате Канзас в четверг были закрыты государственные учреждения и школы.

Как передает РИА Новости, тяжелые дорожные условия стали причиной гибели двух человек - 19-летней девушки в штате Небраска и 18-летнего юноши в Оклахоме. В обоих случаях водители не справились с управлением в условиях обледенения дороги и плохой видимости.