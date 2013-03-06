Умер Уго Чавес

00:02, 06 марта 2013
Мир
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Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро в телеобращении к нации объявил о том, что президент страны Уго Чавес скончался.

Уго Чавес во время визита в авиационный завод «Антонов». Киев

После того, как в понедельник было объявлено об ухудшении здоровья лидера страны Уго Чавеса, в Венесуэле прошла экстренная встреча правительства, замечает РИА Новости. На встрече председательствовал Мадуро, которого Чавес называл своим преемником.

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