Грузинская оппозиция опять собирается на митинг

Лидеры грузинской оппозиции вновь собирают митинг у здания парламента после того, как полиция рано утром вытеснила с площади участников акции голодовки с требованием отставки Президента.

Лидеры оппозиции собрались у парламента, чтобы призвать людей выразить свой протест в связи с действиями властей. "Или вы нам ответите, или вы окажетесь в политической могиле", - заявила, обращаясь к властям, один из лидеров Республиканской партии Тина ХИДАШЕЛИ. Она призвала посла США в Грузии обратить внимание на происходящее в стране, передает агентство «Новости-Украина».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Тбилиси патрульные полицейские разогнали акцию протеста, проходившую шестой день на площади перед зданием парламента Грузии. Когда на площади было около 100 человек, были завезены несколько мусороуборочных машин, а вслед за ними на площадь ворвались несколько сот полицейских.

Пострадавших среди участников акции протеста нет, почти все они переместились в близлежащий сквер.

Телекомпания "Имеди" сообщила, что сотрудники полиции не позволили журналистам снимать на видеокамеры разгон митинга оппозиции в центре Тбилиси - у всех съемочных бригад отобрали камеры.

Митингующие требовали отставки Президента Михаила СААКАШВИЛИ, назначения парламентских выборов не на осень, а на весну 2008 года, изменения избирательного кодекса в части мажоритарных выборов и состава избирательных комиссий, а также освобождения политических заключенных.

Полиция задержала перед зданием парламента Грузии в Тбилиси трех человек за сопротивление властям, но митингующих не разгоняла, а "вытеснила" с проспекта Руставели, где проходила акция протеста оппозиции, заявил начальник патрульной полиции МВД Грузии Георгий ГЕГЕЧКОРИ.

Он сообщил, что оппозиция может митинговать и дальше, только не на проезжей части, а на тротуаре.