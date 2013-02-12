Совбез ООН начнет немедленно разрабатывать новые меры против КНДР

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Совбез во вторник провел экстренное заседание, посвященное северокорейским ядерным испытаниям. Чуть ранее представитель Генсека ООН Пан Ги Муна заявил том, что решение КНДР взрывать ядерные боезапасы несмотря на призывы со стороны международного сообщества не делать этого, является «прискорбным».

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КНДР за проведение испытаний подверглась критике сразу нескольких зарубежных стран.

Северная Корея осуществила ядерные испытания 12 февраля. Правительство КНДР заявило, что был взорван «миниатюрный ядерный заряд повышенной мощности». Ранее высказывались предположения, что КНДР может испытывать небольшой заряд, чтобы затем иметь возможность установить его на баллистическую ракету.