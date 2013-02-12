МИД: Украина осуждает ядерные испытания в КНДР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, в заявлении МИД Украины сказано: “Мы призываем руководство КНДР прекратить испытания ядерных устройств и безотлагательно возобновить диалог с Международным агентством по атомной энергии, а заинтересованные страны - приложить максимум усилий для возобновления шестисторонних переговоров”.

Е.Перебийнис отметил, что в Украине глубоко обеспокоены тем, что КНДР вопреки резолюциям Совета безопасности ООН в очередной раз провела ядерное испытание.

Он подчеркнул, что Украина как председательствующее в ОБСЕ государство, которое добровольно отказалось от собственного ядерного арсенала и неуклонно соблюдает принципы ядерного нераспространения, осуждает этот шаг КНДР.

В МИД Украины считают, что ядерное испытание может привести к дальнейшему значительному обострению сложной ситуации на Корейском полуострове.