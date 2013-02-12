МИД: Украина осуждает ядерные испытания в КНДР
Украина призывает руководство Корейской Народной Демократической Республики прекратить проведение ядерных испытаний.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
По его словам, в заявлении МИД Украины сказано: “Мы призываем руководство КНДР прекратить испытания ядерных устройств и безотлагательно возобновить диалог с Международным агентством по атомной энергии, а заинтересованные страны - приложить максимум усилий для возобновления шестисторонних переговоров”.
Е.Перебийнис отметил, что в Украине глубоко обеспокоены тем, что КНДР вопреки резолюциям Совета безопасности ООН в очередной раз провела ядерное испытание.
Он подчеркнул, что Украина как председательствующее в ОБСЕ государство, которое добровольно отказалось от собственного ядерного арсенала и неуклонно соблюдает принципы ядерного нераспространения, осуждает этот шаг КНДР.
В МИД Украины считают, что ядерное испытание может привести к дальнейшему значительному обострению сложной ситуации на Корейском полуострове.