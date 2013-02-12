В России ликвидированы очаги африканской чумы, но угроза остается

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России, об этом сообщил глава ведомства Николай Федоров.

«В настоящее время ликвидированы все очаги АЧС, новые факты заболеваемости не зарегистрированы. Однако угроза еще остается. Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить», - сказал Н.Федоров.

Он сообщил, что Межведомственная комиссия по предупреждению распространения АЧС на территории РФ постоянно контролирует ситуацию. Обеспечивается функционирование свиноводческих предприятий в режиме работы закрытого типа, выявляются и пресекаются факты неправомерного перемещения всеми видами транспорта живых свиней и продукции свиноводства, а также реализации этой продукции в неустановленных местах и т.д.

Кроме того, некоторые программные мероприятия по предупреждению занесения и распространения вируса АЧС финансируются из федерального бюджета. В частности, речь идет о перепрофилировании личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся свиноводством, на альтернативные направления животноводства.

В настоящее время в России девять субъектов федерации (Республика Мордовия, Краснодарский край, Белгородская, Тверская, Курская, Брянская, Нижегородская, Ростовская, Астраханская области) реализуют региональные экономически значимые программы развития отраслей сельского хозяйства, предусматривающие проведение профилактических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году на территории РФ были зафиксированы десятки случаев АЧС, в том числе в регионах поблизости с границей Украины.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.