В Тунисе похороны оппозиционера переросли в столкновения молодежи с полицией

Проходившие изначально мирно похороны переросли в столкновения молодежи с полицейскими, которые обеспечивали безопасность в районе кладбища, сообщает РИА «Новости».

Молодые люди начали забрасывать их камнями, полицейские предпринимают попытки задержать зачинщиков беспорядков.

Кроме того, по сообщениям тунисских СМИ, беспорядки произошли и в городе Гафса на юге страны, где полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.

На территории всего Туниса сейчас проводится всеобщая забастовка, которая в ряде городов сопровождается акциями протеста. Демонстранты выдвигают различные требования - от выявления и наказания виновных в убийстве оппозиционного политика и до отставки правительства и запуска нового политического процесса в стране.

Ш.Бельид был убит 6 февраля неизвестными возле собственного дома. По данным МВД, его застрелили два молодых человека, которые затем скрылись с места преступления на мотоцикле. Гибель оппозиционного политика обострила напряженную ситуацию в стране, где уже несколько месяцев продолжается политическое противостояние исламистов и светских сил.

Несмотря на то, что органы следствия пока не определили круг подозреваемых в убийстве политика, многие представители оппозиции обвинили в преступлении исламистов. В ряде городов Туниса нападениям подверглись офисы правящего исламистского движения "Ан-Нахда".