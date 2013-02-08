Сегодня в Тунисе похоронят лидера оппозиции, которого застрелили 2 дня назад
В столице Туниса в пятницу, 8 февраля, пройдут похороны оппозиционного лидера, которого два дня назад застрелили возле его дома.
Убийство Шокри Белаида, который был откровенным критиком правящей исламистской партии Еннахда, вызвала протесты по всей стране.
Крупнейший профсоюз страны призвала в пятницу к всеобщей забастовке. Накануне в нескольких городах произошли столкновения, в которых полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.
Массовые беспорядки в Тунисе проходят на фоне глубокого политического кризиса.
Демонстранты требуют отставки правительства исламистов из Еннахды (Партии возрождения), которую, среди прочего, обвиняют в убийстве господина Белаида.
Еннахада, в свою очередь, обвинения в причастности к преступлению отрицает.
Премьер-министр Хамади Джебали попытался ослабить напряжение, заявив о создании нового технократического правительства. Правящая партия выступила против инициативы премьера, отметив, что он "не спросил мнение партии".
По словам корреспондента ВВС в Тунисе Ваера Дэвиса, напряжение между либералами, сторонниками светского государства и исламистами длится уже несколько месяцев, а убийство оппозиционера лишь усилило ее.