Сегодня в Тунисе похоронят лидера оппозиции, которого застрелили 2 дня назад

Убийство Шокри Белаида, который был откровенным критиком правящей исламистской партии Еннахда, вызвала протесты по всей стране.

Крупнейший профсоюз страны призвала в пятницу к всеобщей забастовке. Накануне в нескольких городах произошли столкновения, в которых полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Массовые беспорядки в Тунисе проходят на фоне глубокого политического кризиса.

Демонстранты требуют отставки правительства исламистов из Еннахды (Партии возрождения), которую, среди прочего, обвиняют в убийстве господина Белаида.

Еннахада, в свою очередь, обвинения в причастности к преступлению отрицает.

Премьер-министр Хамади Джебали попытался ослабить напряжение, заявив о создании нового технократического правительства. Правящая партия выступила против инициативы премьера, отметив, что он "не спросил мнение партии".

По словам корреспондента ВВС в Тунисе Ваера Дэвиса, напряжение между либералами, сторонниками светского государства и исламистами длится уже несколько месяцев, а убийство оппозиционера лишь усилило ее.

ВВС Украины